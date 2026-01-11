Более 20 россиян пострадали при аварии с катером в Таиланде

В результате столкновения катера с туристами и рыбацкого судна в Таиланде пострадали 23 гражданина России, одна женщина скончалась от полученных травм. Об этом сообщил генеральный консул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов.





Состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Причины случившегося неизвестны, идет следствие.





Всего на борту катера находились 55 человек. В их числе — 52 пассажира и три члена экипажа. Помимо россиян на судне были граждане Казахстана, Узбекистана и Киргизии.





Катер перевозил туристов с острова Пхукет на остров Пхи Пхи.