Более 20 россиян пострадали при аварии с катером в Таиланде
В результате столкновения катера с туристами и рыбацкого судна в Таиланде пострадали 23 гражданина России, одна женщина скончалась от полученных травм. Об этом сообщил генеральный консул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов. 


Состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Причины случившегося неизвестны, идет следствие.


Всего на борту катера находились 55 человек. В их числе — 52 пассажира и три члена экипажа. Помимо россиян на судне были граждане Казахстана, Узбекистана и Киргизии.


Катер перевозил туристов с острова Пхукет на остров Пхи Пхи. 

