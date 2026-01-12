Новости
Новости 18+
St
Министр обороны Британии, который хотел похитить Путина, едва не попал под удар «Орешником»
18+
В момент атаки он был во Львовской области Джон Хили
Новости

Министр обороны Британии, который хотел похитить Путина, едва не попал под удар «Орешником»

В момент атаки он был во Львовской области

Джон Хили Фото: Global Look Press / Danylo Antoniuk

Министр обороны Великобритании Джон Хили был во Львовской области в момент удара российским комплексом «Орешник» по стратегически важным объектам Украины. Об этом министр рассказал после поездки в Киев. 


«Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги рядом со Львовом в ходе нашего путешествия в Киев. Это был серьезный момент», — цитирует Минобороны Британии Хили.


Напомним, 9 января Министерство обороны РФ заявило о нанесении удара ракетой «Орешник» по стратегически важным объектам в Львовской области, включая заводы по производству беспилотных летательных аппаратов и объекты энергетической инфраструктуры.


Этот удар стал ответной мерой на нападение на резиденцию президента России в Новгородской области, для осуществления которого, по данным военного ведомства, были задействованы беспилотники, изготовленные во Львовской области.


Сам Хили ранее порассуждал на тему того, кого бы он похитил из мировых политиков, если бы у него была такая возможность. По его словам, таким человеком стал бы Владимир Путин. В МИД России назвали высказывание британского политика «влажными фантазиями».

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#британия #орешник #министр обороны
Загрузка...
Загрузка...