Министр обороны Британии, который хотел похитить Путина, едва не попал под удар «Орешником»

Министр обороны Великобритании Джон Хили был во Львовской области в момент удара российским комплексом «Орешник» по стратегически важным объектам Украины. Об этом министр рассказал после поездки в Киев.





«Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги рядом со Львовом в ходе нашего путешествия в Киев. Это был серьезный момент», — цитирует Минобороны Британии Хили.





Напомним, 9 января Министерство обороны РФ заявило о нанесении удара ракетой «Орешник» по стратегически важным объектам в Львовской области, включая заводы по производству беспилотных летательных аппаратов и объекты энергетической инфраструктуры.





Этот удар стал ответной мерой на нападение на резиденцию президента России в Новгородской области, для осуществления которого, по данным военного ведомства, были задействованы беспилотники, изготовленные во Львовской области.





Сам Хили ранее порассуждал на тему того, кого бы он похитил из мировых политиков, если бы у него была такая возможность. По его словам, таким человеком стал бы Владимир Путин. В МИД России назвали высказывание британского политика «влажными фантазиями».