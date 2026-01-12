«Путешествие в Рождество»: зимняя почта в ЮЗАО

«Вышли погулять. Очень хорошая погода, очень классное настроение. Покатались на карусели, получили паспорта и пойдем гулять дальше, а не сидеть дома. Очень здорово, нам нравится. И москвичей, и гостей столицы с наступившим Новым годом!» — поделились впечатлениями гости площадки.





Посетители участвовали в акции «Москва помогает», дарили подарки детям, участникам СВО и животным, а также исполняли чужие желания у «Доброй елки». Для детей подготовили интерактивные спектакли по мотивам зимних сказок, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Все желающие могли принять участие в кулинарных мастер-классах, спортивном челлендже «Самый сильный житель района» и посетить «Новогоднюю почту».





Площадка была включена в маршрут городского квеста «Путешествие за подарком мечты» и предлагала обменять баллы городских проектов на подарки в шале «Миллион призов».





Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта.