Мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, планировал взорвать мост в Пермском крае

Житель Пермского края планировал устроить теракт на железнодорожном мосту под влиянием мошенников. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ).





По данным ведомства, в Чусовом был задержан мужчина 1972 года рождения. Он перевел мошенникам 350 тысяч рублей, после чего те, представившись правоохранителями, предложили вернуть деньги в обмен на совершение диверсии.





При обыске у подозреваемого изъяли 10 кг взрывчатки, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и веб-камеру для наблюдения за объектом. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ. Также решается вопрос о дополнительном обвинении в подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывных устройств.