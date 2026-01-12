«Давняя соратница» Трампа начала расследование против главы ФРС США Пауэлла

В США началось уголовное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Об этом сообщает The New York Times.





Прокуратура округа Колумбия изучает его публичные заявления и отчеты о расходах на реконструкцию штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне, подозревая, что Пауэлл солгал о масштабах проекта. Расследование было одобрено прокурором Жанин Пирро, которую называют «давней соратницей» президента Дональда Трампа.





Сам Пауэлл в обращении на сайте регулятора заявил, что Минюст США направил ФРС повестки в суд большого жюри. Он назвал эти действия беспрецедентными и связал их с попытками администрации Трампа оказать давление на независимую денежно-кредитную политику ФРС. По мнению Пауэлла, расследование — это реакция на то, что регулятор устанавливает процентные ставки, исходя из экономических условий, а не политических предпочтений.





Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за высокие ставки и расходы на ремонт здания ФРС, оценив их в 3,1 миллиарда долларов. Ранее он заявлял о намерении подать иск к главе ФРС и рассматривал кандидатуры на его замену. Срок полномочий Пауэлла истекает в мае 2026 года.