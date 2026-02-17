Капельдинер Театра на Юго-Западе рассказала, как должны одеваться зрители

Вводить строгий дресс-код для посетителей театров нецелесообразно, считает капельдинер Театра на Юго-Западе Татьяна Татаринова. Своим мнением она поделилась с Агентством городских новостей «Москва».





«Театр не должен вводить строгие ограничения по форме одежды. Я против строгого дресс-кода для зрителей. Обычно зрители идут в театр после работы, когда думать о дресс-коде?» — задалась вопросом Татаринова.





Она подчеркнула, что в их театре с первого дня приветствуется свободная, удобная форма одежды. Главное для зрителя — получить эмоции, чувства и отдых, а не демонстрировать наряды.





«Мы рады зрителям и в нарядных, и в повседневных одеждах. Главное в театре — спектакли, встреча с музыкой, литературой. А как будут выглядеть зрители — это неважно», — добавила она.





Татаринова отметила, что за годы работы на сцене для нее всегда была важнее эмоциональная реакция зала, чем внешний вид.