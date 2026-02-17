Самарский чиновник-взяточник решил уйти на СВО после третьего приговора

Бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев, осужденный за взяточничество и мошенничество, решил уйти на СВО. Об этом сообщил его адвокат.





Контракт с Министерством обороны уже подписан, сейчас проводятся необходимые проверочные процедуры, передает РИА Новости. Бывший чиновник не сможет отбыть в зону боевых действий, пока суд не вынесет ему приговор, который будет уже третьим на его счету.





Майрамукаев уже имеет два приговора: в июле 2024 года он получил 9,5 года за взятку, а в сентябре 2025-го осужден за мошенничество при закупках медоборудования. В совокупности ему назначено девять лет восемь месяцев колонии.





Сейчас экс-чиновник фигурирует в деле о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он лоббировал интересы двух компаний, обеспечив заключение госконтракта по завышенной цене, чем нанес бюджету ущерб более 50 миллионов рублей. Обвиняемый признал вину.