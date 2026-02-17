Где предложат блины гостям московского фестиваля «Масленица»

До 22 февраля в столице проходит фестиваль «Масленица», ставший частью проекта «Зима в Москве». В этом году к празднику присоединились более 520 городских кафе и ресторанов во всех округах. Заведения подготовили специальное меню с блинами — от классических до экспериментальных.





Центральные площадки фестиваля развернулись на площади Революции, Тверском бульваре и Тверской площади. Здесь проходят народные гулянья, мастер-классы и концерты. После насыщенной программы гости могут заглянуть в ближайшие рестораны.





Так, в кафе «Чеховъ» предлагают блины с жюльеном и икрой, в ресторане «Будвар» — купеческие блины с крабом или говядиной. Любителей экспериментов ждут в Cevicheria блинные роллы с говяжьим языком и трюфелем, а в Sansa готовят авторские версии с осьминогом и сибасом.





Необычные позиции есть и в спальных районах. В ресторане «Купец» подают блины с телятиной и печенью, в «Папиных блинах» — блин с котлетой под соусом тартар, а в ресторане «Бокалавр» угощение подают в мешочках с мясом или беконом. Сладкоежкам советуют заглянуть в кафе «Кстати» на креп-сюзетт или в Crazy Brothers на блины-роллы «Тутти-фрутти».





Проект «Зима в Москве» продлится до 28 февраля и объединяет культурные, спортивные и образовательные мероприятия по всему городу.