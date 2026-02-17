Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ

Теперь операторы связи обязаны отключать сеть по требованию Федеральной службы безопасности. Соответствующий закон 17 февраля приняли депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях.





В ноябре правительство предложило поправки к закону «О связи». По новым правилам, операторы освобождаются от ответственности за перебои в работе сетей, если они вызваны выполнением запросов ФСБ. Правительство определит список случаев, когда спецслужба может требовать отключения услуг.





Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования в случае его подписания президентом.





Напомним, в прошлом году российские операторы связи в тестовом режиме запустили систему проверки SIM-карт абонентов, въезжающих в Россию из-за рубежа. При пересечении границы SIM-карта временно блокируется — отключаются мобильный интернет и SMS.