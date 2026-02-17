Новости
Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ

Их освободят от ответственности за сбои

Теперь операторы связи обязаны отключать сеть по требованию Федеральной службы безопасности. Соответствующий закон 17 февраля приняли депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях.


В ноябре правительство предложило поправки к закону «О связи». По новым правилам, операторы освобождаются от ответственности за перебои в работе сетей, если они вызваны выполнением запросов ФСБ. Правительство определит список случаев, когда спецслужба может требовать отключения услуг.


Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования в случае его подписания президентом.


Напомним, в прошлом году российские операторы связи в тестовом режиме запустили систему проверки SIM-карт абонентов, въезжающих в Россию из-за рубежа. При пересечении границы SIM-карта временно блокируется — отключаются мобильный интернет и SMS. 

