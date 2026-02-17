Взрыв прогремел в здании военной полиции в Ленобласти, под завалами могут быть люди

Обрушение произошло в здании военной полиции на территории части в Сертолово Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.





Глава региона поручил силовому блоку оказать помощь военным в ликвидации последствий обрушения здания.





«Причины инцидента устанавливаются», — говорится в сообщении.





По информации местных СМИ, перед обрушением в здании прогремел взрыв. По данным 78.ru, по меньшей мере погибли три человека. «Фонтанка» со ссылкой на местных жителей сообщает о громком взрыве. Люди рассказали, что после этого на улице зазвучали сирены.