Экс-губернатора Курской области Смирнова поставили на учет в СИЗО как склонного к суициду
Он не согласился с такой характеристикой
Экс-губернатора Курской области Смирнова поставили на учет в СИЗО как склонного к суициду

Он не согласился с такой характеристикой

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в получении крупных взяток, поставлен на учет в СИЗО как лицо, склонное к суициду и членовредительству. Об этом стало известно во время заседания Ленинского районного суда.


«Поставлен на учет как склонный к совершению суицида и членовредительству. Смирнов характеризуется отрицательно», — сказал гособвинитель.


Он добавил, что экс-чиновник не реагировал на воспитательные мероприятия. Сам Смирнов не согласился с такой оценкой, передает ТАСС.


Согласно материалам следствия, Смирнов и его экс-заместитель получили взятки на сумму свыше 20 миллионов рублей от коммерческих компаний. В ответ на это они обеспечили заключение контракта на строительство оборонительных сооружений в регионе на сумму более 192 миллионов.

