«Китайский Новый год в Москве»: в поисках своего дракона на Манежной площади

Площадку уже посетила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Среди гостей была девушка в костюме, которая призналась, что специально пришла на Красную площадь для фотосессии.





«Здравствуйте, я пришла специально на Красную площадь, чтобы фотографироваться на этой прекрасной локации. Я специально оделась в косплей, мне слегка холодно, но все прекрасно! Я хочу поздравить всех с китайским Новым годом!» — рассказала участница фестиваля.





Для детей работает творческая мастерская, где можно создать традиционные украшения. Гостей ждут мастер-классы, вдохновленные культурой Китая, включая создание праздничных хлопушек.





Также работают точки с аутентичным стритфудом и проходят чайные церемонии. В программе фестиваля задействовано более 100 китайских артистов.





Подробности можно узнать на официальном сайте проекта.