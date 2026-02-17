«Китайский Новый год в Москве»: в поисках своего дракона на Манежной площади

С 16 февраля по 1 марта Манежная площадь в Москве стала центральной площадкой празднования китайского Нового года. Гости окунаются в мир древних традиций Поднебесной: на главной сцене проходят красочные сказочные представления, а по периметру развернулись интерактивные уличные шоу.
Площадку уже посетила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Среди гостей была девушка в костюме, которая призналась, что специально пришла на Красную площадь для фотосессии.
«Здравствуйте, я пришла специально на Красную площадь, чтобы фотографироваться на этой прекрасной локации. Я специально оделась в косплей, мне слегка холодно, но все прекрасно! Я хочу поздравить всех с китайским Новым годом!» — рассказала участница фестиваля.
Для детей работает творческая мастерская, где можно создать традиционные украшения. Гостей ждут мастер-классы, вдохновленные культурой Китая, включая создание праздничных хлопушек.
Также работают точки с аутентичным стритфудом и проходят чайные церемонии. В программе фестиваля задействовано более 100 китайских артистов.
Подробности можно узнать на официальном сайте проекта.