«Китайский Новый год в Москве»: в поисках своего дракона на Манежной площади
Фестиваль проходит с 16 февраля по 1 марта
С 16 февраля по 1 марта Манежная площадь в Москве стала центральной площадкой празднования китайского Нового года. Гости окунаются в мир древних традиций Поднебесной: на главной сцене проходят красочные сказочные представления, а по периметру развернулись интерактивные уличные шоу.

Площадку уже посетила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Среди гостей была девушка в костюме, которая призналась, что специально пришла на Красную площадь для фотосессии.


«Здравствуйте, я пришла специально на Красную площадь, чтобы фотографироваться на этой прекрасной локации. Я специально оделась в косплей, мне слегка холодно, но все прекрасно! Я хочу поздравить всех с китайским Новым годом!» — рассказала участница фестиваля.


Для детей работает творческая мастерская, где можно создать традиционные украшения. Гостей ждут мастер-классы, вдохновленные культурой Китая, включая создание праздничных хлопушек.


Также работают точки с аутентичным стритфудом и проходят чайные церемонии. В программе фестиваля задействовано более 100 китайских артистов.


Подробности можно узнать на официальном сайте проекта. 

