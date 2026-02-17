Медиабанк «Мосфото» показал, как в столице встречают китайский Новый год

В городском медиабанке «Мосфото» опубликовали кадры с центральной площадки фестиваля «Китайский Новый год в Москве», который проходит на Манежной площади. Все фото и видео доступны для свободного скачивания.
Гостей ждут красочные шоу, театрализованные квесты, мастер-классы и «Китайская почта», где можно бесплатно отправить открытку с пожеланиями. Снимки могут использоваться в соцсетях, СМИ и презентациях при условии указания источника — foto.mos.ru.
Фестиваль продлится до 1 марта. Полная афиша опубликована на Russpass. Организатором выступило правительство Москвы при поддержке МИД РФ и посольства Китая. В ответ с 19 по 22 февраля в Пекине пройдет «Московская Масленица».