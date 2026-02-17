Паста со шпинатом и свеклой: на московской ярмарке в Кузьминках открылось новое кафе

На московской ярмарке гости могут насладиться разнообразием пасты, равиоли и лазаньи, а также попробовать различные соусы. Посетители могут как отведать блюда на месте, так и приобрести продукты для домашнего приготовления.





В районе Кузьминки открылось кафе, где готовят свежую пасту по авторским рецептам. Новая участница с собственным производством в Московской области более 10 лет занимается изготовлением макаронных изделий.





Как рассказала владелица кафе, Кристина, для нее паста — универсальный продукт с детства. Производство сочетает автоматику и ручной труд: равиоли лепят вручную, соусы готовят тут же. Для цвета в тесто добавляют только натуральные ингредиенты: шпинат, свеклу или чернила каракатицы. Классическая рецептура из муки твердых сортов и яиц (или только желтков) дает пасте кремовый оттенок и пористую структуру, которая лучше впитывает соус.





В меню представлены сливочные соусы с грибами и креветками, томатные варианты с перцем, а также веганские позиции.





Московские ярмарки, которые в прошлом году посетили 8,5 миллиона человек, предоставляют участникам места бесплатно. Павильоны оборудованы всем необходимым и расположены в людных местах. Производителей из регионов приглашают к сотрудничеству через агроагрегаторов.