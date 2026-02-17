На mos.ru открыто более 20 сервисов единого центра воинского учета

На портале mos.ru заработал единый центр воинского учета, объединивший более 20 сервисов. Теперь жители столицы могут в удобное время подать документы, получить справки из военкомата и отслеживать статус заявлений в личном кабинете.





Все услуги можно найти в разделе «Документы», подраздел «Воинский учет». Для доступа необходим полный аккаунт. Пользователь выбирает нужный сервис, вводит данные, при необходимости загружает файлы и отправляет заявку. Для некоторых случаев, таких, как постановка на учет по новому месту жительства без регистрации, требуется дополнительно заполнить и приложить специальный бланк.





Результат придет в электронном виде, но можно заказать и бумажную версию, поставив галочку в форме. Максимальный срок оказания услуги — 30 дней.