Власти подтвердили гибель трех человек в результате обрушения здания в воинской части в Ленобласти

Три человека погибли в результате обрушения здания на территории воинской части в Сертолово Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.





Тела погибших были обнаружены в результате разбора завалов. На месте продолжает работать техника, следственные действия не завершены.





По данным 78.ru, погибшими оказались заместитель начальника полевого банка, а также двое военнослужащих по контракту.





Следователи возбудили уголовное дело по статьям о нарушении требований пожарной безопасности и халатности. В ведомстве подчеркнули, что версия о какой-либо атаке не является приоритетной.





Ранее стало известно, что перед обрушением прогремел взрыв.