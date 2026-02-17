Сервис «Мосбилет» подготовил подборку камерных столичных выставок

В столичных музеях, подведомственных департаменту культуры, открылись камерные выставки, интересные для семейного посещения. С афишей знакомит сервис «Мосбилет».





В галерее «Выхино» с 19 февраля стартует проект «В диалоге с мастером. Васнецовцы», посвященный живописцу Андрею Васнецову и его ученикам. Зрители увидят работы в жанре «сурового стиля», отражающие неприукрашенную реальность и традиции.





Галерея «Парк» с 17 февраля приглашает на выставку «Книга с характером» — дипломные работы иллюстраторов: от детской книги о рок-музыке до пособия по японскому языку и издания о ядовитых растениях.





Дом Гоголя до середины марта показывает проекты «Война и мир Александра Писарева» и «История одного дома», посвященные 200-летию усадьбы Горки. В музее-панораме «Бородинская битва» до 2 апреля работает ретроспектива художника-кавалериста Алексея Темникова.





В Дарвиновском музее до 5 апреля продлится выставка Наталии Казаковой «Сонеты в цвете», где живопись и графика сочетаются с поэзией Шекспира, Бальмонта и Чехова.





Билеты продают на сервисе «Мосбилет».