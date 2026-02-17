В Азербайджане вынесли приговор бывшему госминистру Карабаха Варданяну

Бакинский военный суд приговорил бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики, бизнесмена Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщают местные СМИ.





Обвинение требовало для него пожизненного заключения. Судебное разбирательство началось в январе 2025 года. В роли потерпевшего от государства выступил руководитель аппарата кабинета министров Азербайджана Руфат Мамедов, который признал достоверность представленных обвинением доказательств. Варданяна обвиняли по более 40 статьям, включая финансирование терроризма и создание незаконных вооруженных формирований.





В сентябре 2023 года азербайджанские правоохранительные органы задержали одного из лидеров карабахских армян, когда он пытался пересечь границу и попасть в Армению. Причиной задержания стала военная операция Баку, которая привела к переходу региона под контроль Азербайджана. С тех пор Варданян был под стражей.