«Масленица»: живая музыка и кузнецы на Тверской площади

«Шли сейчас по Тверской с Красной площади, зашли покататься на карусели, потому что можно бесплатно прокатиться, почувствовать себя ребенком. Поздравляем всех с Масленицей!» — поделилась впечатлениями одна из гостей.





На бульваре разместились поп-апы с участием бьюти- и фэшн-брендов, где гости знакомятся с новинками, участвуют в мастер-классах и получают подарки.





«Случайно наткнулись, решили посмотреть. Здесь очень много света, обилие декораций, открывается очень красивый вид на здание правительства Москвы. В целом приятно находиться в пространстве. Еще интересная каруселька есть, у меня младшие сестры катались, все бесплатно», — рассказали посетители фестиваля.





Масленица — праздник, в котором органично переплетаются древние традиции и мифология, народные поверья и приметы. Поздравляют гостей и сказочные персонажи.





В этом году фестиваль «Масленица» организовал программу на более чем 30 площадках города. Пространство на Тверском бульваре работает по будням с 13:00 до 21:00, а в выходные — с 12:00 до 21:00.





Подробности можно узнать на официальном сайте проекта.