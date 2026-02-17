В российских школах детей начнут обучать «служению»

С нового учебного года в российских школах появится обязательный предмет «Индивидуальный проект» с модулем «Обучение служением. Первые». Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.





Программа, ранее доступная лишь во внеурочной деятельности, теперь станет частью учебного плана для 10-11 классов. Школьники будут решать реальные задачи от НКО, государства и социального бизнеса.





«Современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания», — цитирует его РБК.





Ученики уже участвуют в подобных проектах: например, в Нижнем Новгороде они помогали пенсионерам осваивать смартфоны, а в Ханты-Мансийске создали блокнот с биографиями участников СВО. За успешную работу школьники получают волонтерские часы на платформе «Добро.рф», которые позже могут конвертировать в дополнительные баллы при поступлении в вузы. В зависимости от университета это дает от одного до 10 баллов к ЕГЭ.





Пилотный проект уже запущен в 1,6 тысячи школ и 192 колледжах. Авторы инициативы рассчитывают, что обязательный формат привлечет больше молодых людей к общественно полезной деятельности.