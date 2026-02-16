«Активные граждане» предложат идеи для развития «Моспитомца» в новом голосовании

Жителей столицы приглашают принять участие в новом голосовании в проекте «Активный гражданин». Оно для тех, кто планирует завести питомца или хочет поддержать бездомных животных.





Участники расскажут, какие питомцы живут у них дома — от кошек и собак до грызунов и птиц. Планируют ли завести животное и где предпочитают искать нового друга — в приютах, у заводчиков, через знакомых или на сайтах с объявлениями.





Особое внимание уделят городскому сервису «Моспитомец». «Активные граждане» оценят его функции — это подбор животных из городских приютов, возможность стать волонтером или участвовать в благотворительности — и предложат свои идеи, которые могут быть учтены в следующих обновлениях.





Кроме того, в проекте «Активный гражданин» открыта викторина, посвященная «Моспитомцу». За правильные ответы горожане получат баллы городской программы лояльности «Миллион призов».