Новости
Новости 18+
St
«Активные граждане» предложат идеи для развития «Моспитомца» в новом голосовании
18+
Сервис помогает животным из городских приютов обрести любящих хозяев undefined
Новости

«Активные граждане» предложат идеи для развития «Моспитомца» в новом голосовании

Сервис помогает животным из городских приютов обрести любящих хозяев

Жителей столицы приглашают принять участие в новом голосовании в проекте «Активный гражданин». Оно для тех, кто планирует завести питомца или хочет поддержать бездомных животных.


Участники расскажут, какие питомцы живут у них дома — от кошек и собак до грызунов и птиц. Планируют ли завести животное и где предпочитают искать нового друга — в приютах, у заводчиков, через знакомых или на сайтах с объявлениями.


Особое внимание уделят городскому сервису «Моспитомец». «Активные граждане» оценят его функции — это подбор животных из городских приютов, возможность стать волонтером или участвовать в благотворительности — и предложат свои идеи, которые могут быть учтены в следующих обновлениях.


Кроме того, в проекте «Активный гражданин» открыта викторина, посвященная «Моспитомцу». За правильные ответы горожане получат баллы городской программы лояльности «Миллион призов».

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #голосование #миллион призов #моспитомец
Загрузка...
Загрузка...