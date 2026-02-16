Захарова на фестивале в Москве на китайском языке поздравила туристов из КНР с Праздником весны

Красочный и яркий фестиваль на Манежной площади начался с танцев и песен. Также состоялось шоу барабанов. На церемонии присутствовали глава Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов и посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.





В Россию приехала большая делегация артистов и других деятелей культуры из семи городов и провинций КНР. Это стало возможным благодаря активной поддержке китайской стороны.





Примечательно, что в столице КНР Пекине в это время также отмечают Масленицу.





Китайский Новый год по традиции встречают во второе новолуние последнего зимнего солнцестояния. Праздник продлится 15 дней. В этом году первым днем китайского Нового года станет 17 февраля.