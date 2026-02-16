Обвинение запросило пожизненное лишение свободы для 15 фигурантов по делу о теракте в «Крокусе»

Обвинение запросило пожизненное для 15 из 19 фигурантов дела «Крокуса». Остальным четверым обвиняемым — сроки от почти 20 до 22 лет колонии. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката, представляющего интересы потерпевших, — Даниэля Готье.





Максимальное наказание потребовали в том числе для четырех возможных исполнителей: Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Махаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачаболизоды. Помимо теракта, их обвиняют в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, участии в деятельности террористической организации.





Каждому из исполнителей также запросили штраф в размере 990 тысяч рублей. Потерпевшие просят суд удовлетворить гражданские иски, совокупная сумма которых превышает 65 миллионов рублей.





Файзов, Мирзоев и Фаридуни признали вину и раскаялись в содеянном, а также попросили прощения у потерпевших. Рачаболизода отказался признавать себя террористом, оправдав свои действия канонами радикального направления ислама.





Ранее стало известно, что 2-й Западный окружной военный суд рассматривает дело о теракте в «Крокусе» в закрытом режиме по соображениям безопасности и из-за наличия в материалах государственной тайны.