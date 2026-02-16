«Чем больше съешь пельменей, тем больше будет денег»: чем удивляют рестораны в Москве в китайский Новый год

Китайский Новый год — возможность «продлить жизнь», поедая лапшу. У пельменей тоже есть секрет. Ниже — подборка заведений, подготовивших аутентичное меню к фестивалю «Китайский Новый год в Москве».





«Китайские новости» на Новом Арбате предлагают говядину в соусе «Черный перец» и курицу гунбао, а «Том и Ям» на Арбате — пекинский салат с манго и кальмара по-сычуаньски.





В Северном административном округе перенестись в Китай помогают, например, «Ресторан «Sea-тория» и «Траттория di Flavio». Там подготовили сет корейских холодных закусок и говяжий суп с ростками папоротника.





На западе столицы «Китайская кухня» предлагает свиные ребрышки в кисло-сладком соусе по-кантонски, а «Китайский самовар» — корень лотоса с мясом.





В Южном административном округе специально к китайскому Новому году в Eastoria вручную будут готовить «лапшу долголетия».





«Лапша в Китае символизирует длинную жизнь. Именно поэтому она должна быть длинной, и именно поэтому китайцы едят лапшу, всасывая ее целиком, не перекусывая и не обрезая. Мы подаем ее обжаренной с морепродуктами или говядиной», — говорят в ресторане.





Также там рассказали, что традиционные пельмени цзяоцзы в Китае символизируют благополучие и удачу, поэтому считается: чем больше пельменей съесть на Новый год — тем больше денег ты сможешь заработать в наступающем году.