Фестиваль «Масленица» в Москве: народные гуляния на Тверском бульваре
Праздник продлится по 22 февраля включительно
Фестиваль «Масленица» в Москве: народные гуляния на Тверском бульваре

Праздник продлится по 22 февраля включительно

В дни фестиваля «Масленица», который является частью проекта «Зима в Москве», Тверской бульвар превратился в одно из самых оживленных пространств для народных гуляний. Стать частью праздника могут все желающие — как жители, так и гости столицы. Их ждут богато украшенные фотозоны, яркие краски и неподдельные эмоции.

На бульваре развернулись зоны бьюти-брендов. На различных мастер-классах могут проявить себя люди всех возрастов и профессий. Здесь же организованы пространства для прогулок, приходят сюда целыми семьями. И конечно же, невозможно представить широкую Масленицу без блинов. 


В ассортименте блины с начинками из карельской брусники, клюквы и морошки. Подготовили и сытное меню — блины с олениной из Якутии или с камчатской красной икрой. Они выпекаются прямо при вас. Доступен и горячий чай на любой вкус. Перекусить можно здесь же, на свежем воздухе. 


Артисты в красочных народных костюмах радуют традиционными песнями и танцами. Можно и даже нужно и самим при желании пуститься в пляс. Соревнуются горожане в приседаниях и других спортивных навыках. Победители получают памятные призы. 


Масленица — праздник, в котором органично переплетаются древние традиции и мифология, народные поверья и приметы. Поздравляют гостей и сказочные персонажи. 


В этом году фестиваль «Масленица» в рамках «Зимы в Москве» организовал программу на более чем 30 площадках города. Пространство на Тверском бульваре работает по будням с 13:00 до 21:00, а в выходные — с 12:00 до 21:00. Подробности мероприятий можно узнать на официальном сайте проекта. 

