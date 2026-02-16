Фестиваль «Масленица» в Москве: народные гуляния на Тверском бульваре

На бульваре развернулись зоны бьюти-брендов. На различных мастер-классах могут проявить себя люди всех возрастов и профессий. Здесь же организованы пространства для прогулок, приходят сюда целыми семьями. И конечно же, невозможно представить широкую Масленицу без блинов.





В ассортименте блины с начинками из карельской брусники, клюквы и морошки. Подготовили и сытное меню — блины с олениной из Якутии или с камчатской красной икрой. Они выпекаются прямо при вас. Доступен и горячий чай на любой вкус. Перекусить можно здесь же, на свежем воздухе.





Артисты в красочных народных костюмах радуют традиционными песнями и танцами. Можно и даже нужно и самим при желании пуститься в пляс. Соревнуются горожане в приседаниях и других спортивных навыках. Победители получают памятные призы.





Масленица — праздник, в котором органично переплетаются древние традиции и мифология, народные поверья и приметы. Поздравляют гостей и сказочные персонажи.





В этом году фестиваль «Масленица» в рамках «Зимы в Москве» организовал программу на более чем 30 площадках города. Пространство на Тверском бульваре работает по будням с 13:00 до 21:00, а в выходные — с 12:00 до 21:00. Подробности мероприятий можно узнать на официальном сайте проекта.