В Едином центре поддержки подготовили программу к 23 Февраля для ветеранов СВО

Ко Дню защитника Отечества Единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей подготовил большую программу. Ветераны СВО и их близкие смогут встретить праздник в атмосфере благодарности, заботы и ярких впечатлений.





«Для ветеранов будет организована интерактивная спортивная тренировка, для детей — творческие уроки по выжиганию, а для жен и матерей — кулинарные мастер-классы. Такие мероприятия создают положительные эмоции, укрепляют чувство единства и служат знаком глубокого уважения нашим бойцам», — отметила директор центра Дария Старовойтова.





Кроме того, пройдет турнир по бильярду. Для самых активных участников спортивных состязаний «Мужского клуба» организаторы подготовили памятные подарки.





В мастерской «Гараж» состоятся мастер-классы по выжиганию и декоративно-прикладному искусству. Для маленьких гостей также будет работать зона аквагрима.





Завершением праздничной программы станут уютные посиделки в уличной зоне барбекю и караоке в музыкальной студии, где участники смогут пообщаться в непринужденной обстановке и провести вечер в атмосфере тепла и дружеского общения.





Мероприятие состоится 23 февраля с 11:00 до 18:00 по адресу: Береговой проезд, дом 8, строение 2. Участие доступно по предварительной регистрации.