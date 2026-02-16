Новости
МЧС сообщило об инициативе направлять срочников на службу пожарными
Глава министерства также рассказал об оттоке кадров из-за низких зарплат undefined
Срочников могут начать направлять на службу пожарными в МЧС, заявил глава ведомства Александр Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.


«Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы», — сказал он. 


Куренков добавил, что с Минобороны России это возможное нововведение уже согласована. 


Если инициативу поддержит Владимир Путин, потребуется внесение изменений в закон «О пожарной безопасности», отметил глава МЧС.


Также Куренков сообщил: министерство сталкивается с оттоком кадров из подразделений, которые занимаются реагированием на происшествия. 


Главная причина — невысокие зарплаты как у рядовых работников, так и у опытных специалистов с хорошей подготовкой. МЧС вместе с Минфином пытается решить эти вопросы, сказал министр. 

