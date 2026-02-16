МЧС сообщило об инициативе направлять срочников на службу пожарными

Срочников могут начать направлять на службу пожарными в МЧС, заявил глава ведомства Александр Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.





«Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы», — сказал он.





Куренков добавил, что с Минобороны России это возможное нововведение уже согласована.





Если инициативу поддержит Владимир Путин, потребуется внесение изменений в закон «О пожарной безопасности», отметил глава МЧС.





Также Куренков сообщил: министерство сталкивается с оттоком кадров из подразделений, которые занимаются реагированием на происшествия.





Главная причина — невысокие зарплаты как у рядовых работников, так и у опытных специалистов с хорошей подготовкой. МЧС вместе с Минфином пытается решить эти вопросы, сказал министр.