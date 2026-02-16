Трансляцию празднования китайского Нового года в Пекине покажут в Москве

«ВКонтакте», Мостуризм и Евразийское бюро Медиакорпорации Китая проведут онлайн-трансляцию в рамках фестиваля «Китайский Новый год в Москве». Также гости и жители столицы смогут записать поздравления из центра Москвы.





Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» открывается 16 февраля в 18:00 на Манежной площади. Там же с 15:00 доступен большой праздничный гала-концерт Медиакорпорации Китая в прямом эфире на экране.





Трансляция концерта будет эксклюзивно доступна и в VK Видео.





В историях во «ВКонтакте» появился специальный праздничный шаблон. С его помощью с 16 по 23 февраля можно записать короткое поздравление с китайским Новым годом (до 10 секунд). Также это можно сделать офлайн в студии Евразийского бюро Медиакорпорации Китая на Манежной площади, используя профессиональное оборудование.





Лучшие поздравления появятся на большом экране на Манежной площади с 16 по 22 февраля. Авторы историй получат памятные подарки.