Вице-мэр Ракова: Москва дает ученикам медклассов возможность поработать на оборудовании в больницах

По его словам, такие мероприятия очень важны, потому что любой человек, который идет в медицину, должен заранее понимать, что его ждет.





«Врач должен обладать эмпатией к пациенту, он должен обладать состраданием к пациентам», — добавил Вечорко.





«Я сегодня побывала, мне кажется, во всей больнице. Мне понравилось приемное отделение — там так кипит жизнь, так хочется во все это погрузиться, помочь чем-нибудь, поддержать. Я поразилась количеству техники, количеству аппаратуры. Мне запомнилось отделение гастроскопии. Можно увидеть мельчайшие детали, благодаря этому провести успешную операцию и помочь большему количеству людей», — поделилась Ирина Сычева, ученица 11-го медицинского класса школы №1002.





Она рассказала, что хочет стать кардиохирургом, потому что ей интересна именно сфера деятельности сердечно-сосудистой системы.





«На тот момент, когда мы находились в операционной, там лежал мужчина, и я почему-то представляла себя на его месте. И мне казалось, что это так, наверное, страшно!» — отметила девушка.





Формат погружения в профессию — стандарт для учеников медицинских классов. Такие классы появились в системе московского образования в 2015 году. Сегодня они открыты в 124 столичных школах. В них обучаются около 6,7 тысячи старшеклассников.