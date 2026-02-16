Вице-мэр Ракова: Москва дает ученикам медклассов возможность поработать на оборудовании в больницах

Москва делает все, чтобы помочь школьникам выбрать будущую профессию. В феврале ученики медицинских классов провели дни в крупнейших городских больницах и узнали на практике о нюансах работы врачей. Кроме того, с главными врачами они проходили экскурсии и разбирали сложные медицинские случаи. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы решили пойти дальше и дать ребятам шанс попробовать свои силы на практике. Так юные москвичи еще со школьной скамьи смогут убедиться в своем выборе и даже получить первый опыт. Ребята в рамках учебных дней приехали в Коммунарку и Филатовскую больницу как стажеры. Они работали на симуляторах, разбирали настоящие истории болезней», — сказала заммэра.
Школьники встретились с директором Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» доктором медицинских наук Денисом Проценко, главным врачом центра Алексеем Афониным и главным врачом городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова, доктором медицинских наук Валерием Вечорко.
«Мы не пытались надеть на них розовые очки. Жизнь врача — это постоянная учеба и ежедневное самообразование. Кроме того, самое важное для меня ― дать понять, что врач без эмпатии не может быть хорошим врачом, потому что технологии можно научить, иностранные языки — выучить, любую технику — освоить, но если в человеке нет чувства сопереживания больному, это робот, а не врач», — рассказал доктор медицинских наук Денис Проценко.
Во время экскурсий будущие врачи сами увидели, какие уникальные технологии и подходы к лечению применяются в современных многопрофильных стационарах. Школьники смогли поработать на симуляционном оборудовании и проверить свои навыки.
«У нас был насыщенный день. Ребята посетили и флагманский центр, и были во всех наших зонах: и в красной, и в зеленой, и в желтой, и в рентген-операционной. Мы сегодня показывали в том числе тяжелое оборудование. Это компьютерная и магнитно-резонансная томография, ангеографы и всевозможные ультразвуковые аппараты, офтальмологическое оборудование», — рассказал Валерий Вечорко, главный врач ГКБ №15 имени О.М. Филатова.
По его словам, такие мероприятия очень важны, потому что любой человек, который идет в медицину, должен заранее понимать, что его ждет.
«Врач должен обладать эмпатией к пациенту, он должен обладать состраданием к пациентам», — добавил Вечорко.
«Я сегодня побывала, мне кажется, во всей больнице. Мне понравилось приемное отделение — там так кипит жизнь, так хочется во все это погрузиться, помочь чем-нибудь, поддержать. Я поразилась количеству техники, количеству аппаратуры. Мне запомнилось отделение гастроскопии. Можно увидеть мельчайшие детали, благодаря этому провести успешную операцию и помочь большему количеству людей», — поделилась Ирина Сычева, ученица 11-го медицинского класса школы №1002.
Она рассказала, что хочет стать кардиохирургом, потому что ей интересна именно сфера деятельности сердечно-сосудистой системы.
«На тот момент, когда мы находились в операционной, там лежал мужчина, и я почему-то представляла себя на его месте. И мне казалось, что это так, наверное, страшно!» — отметила девушка.
Формат погружения в профессию — стандарт для учеников медицинских классов. Такие классы появились в системе московского образования в 2015 году. Сегодня они открыты в 124 столичных школах. В них обучаются около 6,7 тысячи старшеклассников.