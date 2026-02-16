От грузинской барахолки до «ВЧК-ОГПУ». Каждый третий Telegram-канал с запрещенной в РФ информацией пропадает из мессенджера

Замедлять работу мессенджера Telegram стали из-за невыполнения требований российского законодательства. По словам представителей Роскомнадзора, сервис не защищает персональные данные пользователей, не вводит меры по противодействию мошенничеству, терроризму и другим преступлениям. За последние три года в российских судах рассмотрели несколько десятков административных дел в отношении мессенджера Telegram за неудаление запрещенного контента. Изучив материалы, Daily Storm выяснил, как часто из мессенджера пропадают каналы, которые хотят удалить власти.
Обычно административные дела в отношении Telegram рассматривают в Таганском суде города Москвы. С 2023 года в его картотеке набралось более 20 дел об административном правонарушении по статьям 13.41 и 13.50 КоАП РФ.
Сразу оговоримся, что не во всех постановлениях приводятся названия каналов, чатов и публикаций, которые содержат запрещенную информацию. Некоторые данные скрыты из текста судебных решений, а какие-то постановления суд вообще не публикует.
Согласно доступным данным, правоохранительные органы требовали ограничить доступ к 142 каналам, чатам, а также отдельным публикациям в них (без учета анонимной блог-платформы Telegraph и аккаунтов).
На момент подготовки материала Daily Storm из 142 ресурсов было удалено 50 — почти каждый третий канал, чат или сообщение. Точно не известно, кто конкретно удалял большую часть, — Telegram или же владельцы пабликов. В 43 случаях на экране просто всплывает уведомление о том, что пользователь или сообщение не найдены.
Под раздачу попали площадки о продаже наркотиков и алкоголя. Также из мессенджера пропадали каналы, посвященные Курской области, где проходили бои между ВСУ и ВС РФ. Еще один удаленный ресурс, судя по названию, был связан с «Русским добровольческим корпусом»** (РДК), который воюет на стороне Украины.
Впрочем, в некоторых ситуациях Telegram действительно признает, что накладывает ограничения. Администрация заблокировала как минимум семь каналов. В числе таких ресурсов было три паблика, связанных с «ВЧК-ОГПУ» (внесен в реестр иноагентов). Это проект-миллионник, который специализировался на публикации сливов и разоблачений бизнесменов, политиков и чиновников. Как следует из сообщений, которое появляется при переходе на ресурсы, каналы удалили за «доксинг, вымогательство и клевету».
Примечание: доксинг — сбор и публикация в Сети конфиденциальной информации о человеке без его согласия.
Помимо этого, Telegram удалил один канал с правовой информацией, ресурс с предложением о покупке документов, паблик, связанный с ЛГБТ*, и канал «Барахолка в Грузии».
Еще 24 канала остались доступны, но не обновляются более полугода, либо же все посты в них удалены. Порой заброшенные ресурсы перехватывают другие пользователи. Так произошло с каналом издания об ЛГБТ*.
«Отдельное спасибо человеку, который сохранил этот тег (никнейм, по которому раньше находилось издание. — Примеч. Daily Storm) и продал его нам. Мы очень благодарны тебе», — писали анонимные авторы.
Несмотря на запреты со стороны правоохранителей, полноценно работать продолжают всего 68 ресурсов из 142.
По большей части они прямо или косвенно связаны с российско-украинским конфликтом. Например, несмотря на требования российских силовиков, санкции не накладывали на Telegram-канал экс-нардепа, а ныне советника главы МВД Украины Антона Геращенко. В России в отношении него возбуждено дело по статье о публичных призывах к терроризму.
Также по-прежнему действуют ряд сепаратистских ресурсов, чьи лидеры призывают к народным восстаниям и отделению регионов от России.
Роскомнадзор начал замедлять Telegram в начале февраля 2026 года. Решение вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Мессенджером пользуются чиновники, политики, обычные граждане и даже военные в зоне СВО.
Авторы российских каналов, посвященных специальной военной операции, писали, что недавно Starlink ввел ограничения на работу спутниковой связи. А блокировка Telegram, где военные обмениваются данными, еще сильнее усложнит работу в зоне боевых действий.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским в России, деятельность организации запрещена.
**«Русский добровольческий корпус» (РДК) признан террористическим в России, деятельность организации запрещена.