От грузинской барахолки до «ВЧК-ОГПУ». Каждый третий Telegram-канал с запрещенной в РФ информацией пропадает из мессенджера

Замедлять работу мессенджера Telegram стали из-за невыполнения требований российского законодательства. По словам представителей Роскомнадзора, сервис не защищает персональные данные пользователей, не вводит меры по противодействию мошенничеству, терроризму и другим преступлениям. За последние три года в российских судах рассмотрели несколько десятков административных дел в отношении мессенджера Telegram за неудаление запрещенного контента. Изучив материалы, Daily Storm выяснил, как часто из мессенджера пропадают каналы, которые хотят удалить власти.





Обычно административные дела в отношении Telegram рассматривают в Таганском суде города Москвы. С 2023 года в его картотеке набралось более 20 дел об административном правонарушении по статьям 13.41 и 13.50 КоАП РФ.





Сразу оговоримся, что не во всех постановлениях приводятся названия каналов, чатов и публикаций, которые содержат запрещенную информацию. Некоторые данные скрыты из текста судебных решений, а какие-то постановления суд вообще не публикует.





Согласно доступным данным, правоохранительные органы требовали ограничить доступ к 142 каналам, чатам, а также отдельным публикациям в них (без учета анонимной блог-платформы Telegraph и аккаунтов).





На момент подготовки материала Daily Storm из 142 ресурсов было удалено 50 — почти каждый третий канал, чат или сообщение. Точно не известно, кто конкретно удалял большую часть, — Telegram или же владельцы пабликов. В 43 случаях на экране просто всплывает уведомление о том, что пользователь или сообщение не найдены.





Под раздачу попали площадки о продаже наркотиков и алкоголя. Также из мессенджера пропадали каналы, посвященные Курской области, где проходили бои между ВСУ и ВС РФ. Еще один удаленный ресурс, судя по названию, был связан с «Русским добровольческим корпусом»** (РДК), который воюет на стороне Украины.





﻿Впрочем, в некоторых ситуациях Telegram действительно признает, что накладывает ограничения. Администрация заблокировала как минимум семь каналов. В числе таких ресурсов было три паблика, связанных с «ВЧК-ОГПУ» (внесен в реестр иноагентов). Это проект-миллионник, который специализировался на публикации сливов и разоблачений бизнесменов, политиков и чиновников. Как следует из сообщений, которое появляется при переходе на ресурсы, каналы удалили за «доксинг, вымогательство и клевету».