Учитель заставлял приседать за опоздания первокурсников в Анапском индустриальном техникуме, где произошла стрельба
Огонь открыл 17-летний студент, он задержан Коллаж: Daily Storm
В 2025 году Минобрнауки Краснодарского края выносило предостережение Анапскому индустриальному техникуму за несоблюдение педагогической этики. В феврале 2025 года один из преподавателей учебного заведения заставлял приседать опаздавших на занятия студентов. Под раздачу попала группа первокурсников. 


«Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении основных прав обучающихся на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья», — говорится в материалах проверки. 


Это единственное нарушение подобного рода за минувшие пять лет. 


По данным Telegram-каналов, студент второго курса, который учится в Анапском индустриальном техникуме на автомеханика, открыл огонь в холле учебного заведения. По предварительным данным, ранены четыре человека. По информации «112», один человек скончался в больнице. 

