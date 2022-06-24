Ил-76 не мог просто так разрушиться. Пилоты оценили версии крушения самолета в Рязани

По одной из версий, пожар на самолете произошел прямо в воздухе. На опубликованных в Сети видео местных жителей видно, как воздушное судно горит уже в небе, приземляется, и в это время происходит взрыв.





«Если пожар распространился с двигателя на крыло и системы пожаротушения не сработали или были израсходованы, а двигатель продолжал работать (то есть поступал керосин, а они [экипаж] не смогли перекрыть пожарный кран), тогда, если крыло обгорает, командир принимает решение о посадке перед собой на грунт», — добавил собеседник.





При соприкосновении с землей Ил-76 частично разрушился, проинформировали в Минобороны. Сытник, комментируя эти сообщения, подчеркнул, что просто так это произойти не могло. Была какая-то причина, которая привела к неправильной посадке и поломке судна.





«Самолет может летать с грунтом, может садиться на грунт, да, может получить повреждение шасси, каких-то конструкций, фюзеляжа, крыла, закрылка, но разрушиться он не может. Значит, было что-то еще, что повлияло на командира корабля, на его решение посадки перед собой. Не подобрали площадку, поэтому разрушили самолет, погибли сами».