Ил-76 не мог просто так разрушиться. Пилоты оценили версии крушения самолета в Рязани

Утром 24 июня в Рязани произошло крушение военно-транспортного самолета Ил-76. В результате трагедии четыре человека погибли, еще пятеро с различными травмами находятся в больницах. По одной из версий, судно загорелось в воздухе, а взрыв произошел уже при посадке. Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник в беседе с Daily Storm подчеркнул, что самолет не мог разрушиться из-за пожара. Другой собеседник — Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев отметил, что Ил-76 — образец надежности.
Минобороны России сообщило, что предварительная причина авиакатастрофы — неисправность двигателя самолета. После обнаружения проблемы с силовой установкой экипаж Ил-76 совершил посадку на грунт.
«Хочу вас заверить, что четырехмоторный самолет и без груза летает на трех [двигателях] очень долго. Даже двух двигателей достаточно, чтобы рядом произвести посадку и в Дягилево вернуться. Можно долететь до Оренбурга, до Москвы, до любого аэропорта. Если там случилось что-то другое, например, один двигатель загорелся, развалился и повредил другой двигатель, тогда могли быть другие проблемы», — заявил Сытник.
По одной из версий, пожар на самолете произошел прямо в воздухе. На опубликованных в Сети видео местных жителей видно, как воздушное судно горит уже в небе, приземляется, и в это время происходит взрыв.
«Если пожар распространился с двигателя на крыло и системы пожаротушения не сработали или были израсходованы, а двигатель продолжал работать (то есть поступал керосин, а они [экипаж] не смогли перекрыть пожарный кран), тогда, если крыло обгорает, командир принимает решение о посадке перед собой на грунт», — добавил собеседник.
При соприкосновении с землей Ил-76 частично разрушился, проинформировали в Минобороны. Сытник, комментируя эти сообщения, подчеркнул, что просто так это произойти не могло. Была какая-то причина, которая привела к неправильной посадке и поломке судна.
«Самолет может летать с грунтом, может садиться на грунт, да, может получить повреждение шасси, каких-то конструкций, фюзеляжа, крыла, закрылка, но разрушиться он не может. Значит, было что-то еще, что повлияло на командира корабля, на его решение посадки перед собой. Не подобрали площадку, поэтому разрушили самолет, погибли сами».
Решение командира о вынужденной посадке Ил-76 может быть оправдано в том случае, если у самолета отказали два двигателя или экипаж не смог потушить пожар, указал Сытник.
«А вот почему площадку не подобрали — вопросов очень много будет. Не только у меня, но и у всех профессионалов, и особенно у государственной комиссии, которая сейчас будет разбираться в причинах катастрофы», — заключил собеседник.
Военно-транспортный самолет Ил-76 — очень надежное судно, утверждает Сытник. Однако никто не застрахован от возникающих во время полета неисправностей, которые могут привести к гибели людей.
Слова Сытника подтверждает и Толбоев. В мире есть два самых надежных самолета, и один их них — Ил-76.
«Есть два военно-транспортных самолета в мире, которые не подводили, — это американский C-130 Hercules и наш Ил-76. Ильюшинские — это образец надежности. Посмотрите их аварийность, сколько их выпущено, сколько куплено за рубежом, сколько поставлено в Министерство обороны и сколько катастроф. Китайцы грузили 45 тонн грузов в самолет, рассчитанный на 40. А вы попробуйте перегрузить «ишака» — он же ноги сломает!» — воскликнул Толбоев.
Говорить о причинах аварии в настоящее время невозможно, нужно знать все данные, подчеркивает он: «Откуда взлетал, каким курсом, какой ветер. Какой двигатель [загорелся], правый или левый, там всего четыре стоят».
Толбоев призвал не спекулировать сейчас на трагедии, в результате которой погибли люди, и не давать поспешных оценок причин крушения самолета.
«На все мелочи ответов нет! Есть инструкция, все написано: как поступать командиру экипажа, как бортинженеру и так далее. Все это отработано уже столетие!» — подытожил он.
Самолет Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов. Судно способно доставлять грузы до 28-60 тонн на расстояние 3600-4200 километров со скоростью 770-800 километров в час. Герметичность кабин позволяет перевозить от 145 до 225 солдат с оружием, а также обеспечить выброс 126 десантников. Длина разбега на взлете — 1500-2000 метров, пробег при посадке — 930-1000 метров.
С Ил-76 можно доставлять грузы даже в труднодоступные места, включая дрейфующие научные станции в Северном Ледовитом океане. Кроме того, он способен выполнить посадку на ледовый аэродром Антарктиды. Благодаря своим характеристикам самолет установил несколько авиационных рекордов.