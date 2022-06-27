Москва изнывает от жары, а в Пермском крае готовятся к «арктическому вторжению». Список регионов, столкнувшихся со стихией

В понедельник, 27 июня, жители Москвы переживают самый жаркий день с начала года — температура воздуха достигает 33 градусов. Однако в некоторых регионах России ситуация ровно наоборот — где-то температура как весной. Daily Storm подготовил небольшой обзор погоды в некоторых российских регионах.
Москва
Как сообщает Гидрометцентр, сильнейшая жара в Москве ограничится одним днем — уже во вторник, 28 июня, температура спадет до 26 градусов, похолодание продолжится и в среду, но к воскресенью воздух снова прогреется до 32 градусов. В последний день недели будет небольшой дождь. В начале недели скорость ветра будет достигать 11 метров в секунду, в конце — всего три.
По ночам температура также будет «проседать»: 28 июня воздух будет прогрет до 19 градусов, в среду и четверг это значение снизится до 10-12 градусов, в первые дни июля температура вырастет с 10 до 20 градусов.
Жара стоит в Москве уже несколько дней. От нее изнывали пришедшие на церемонию прощания с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Кроме того, организаторы поставили гроб с телом покойного на солнце.
Пермь
По прогнозам синоптиков, во вторник в Перми из-за так называемого арктического вторжения возможен снег. Чтобы понять, что такое арктическое вторжение, достаточно взглянуть на кадры из других регионов, сделанные несколько недель назад.
Самая теплая погода в Перми на этой неделе в понедельник — 20 градусов. Затем три дня подряд будет сильный перепад температуры: во вторник — 11 градусов, в среду — 18, в четверг — 13. В пятницу воздух прогреется до 15 градусов, в субботу температура почти достигнет показателя начала недели (19 градусов). 3 июля температура немного скорректируется — 18 градусов. В понедельник и четверг пройдут дожди.
В ночь на вторник в Перми будет шесть градусов тепла, на среду — пять (минимум за всю неделю), семь градусов, по прогнозу Гидрометцентра, будет в ночь на четверг и субботу, в пятницу будет девять градусов. Наивысшая температура будет в воскресенье — 12 градусов. В четверг пройдет дождь. Скорость ветра всю неделю не превысит четыре метра в секунду.
Краснодар и Сочи
В Краснодаре прошли ливни, жители города вынуждены передвигаться на лодках. В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник в городе стоит сильнейшая жара за неделю — 30 градусов. Во вторник столбик термометра упадет до 23 градусов, в среду вырастет до 26, а в четверг снова вырастет до 30. В первые дни июля температура воздуха снова опустится до 21-23 градусов. Помимо понедельника, дожди также пройдут с пятницы по воскресенье. Максимальная скорость ветра на неделе — пять метров в секунду.
В Сочи на прошлой неделе из-за сильных ливней унесло два автомобиля в Черное море. В машинах находились семь человек, из них трое — дети. Одного мужчину спасли, обнаружены тела двух женщин. Поиск остальных людей продолжается.
В Сочи температура воздуха всю неделю не будет превышать 26 градусов, в городе будут идти дожди. Самые обильные дневные осадки жителям Сочи стоит ждать 1 июля. Скорость ветра всю неделю не будет превышать двух метров в секунду.
Симферополь
Как и в Краснодаре, в Симферополе прошли сильные ливни. Несколько сел в окрестностях города подтоплены, в Симферополе и его окрестностях действует режим ЧС.
В понедельник и вторник температура в Симферополе не превысит 24 градусов, затем она подскочит до 29 градусов. Самая сильная жара в городе будет в четверг, 30 июня, — воздух прогреется до 30 градусов. В первые дни июля температура в Сочи не превысит 28 градусов. В понедельник, вторник и четверг в городе будут дожди, причем самые обильные осадки выпадут в начале недели. Скорость ветра за всю неделю не превысит пяти метров в секунду.
Ночью температура воздуха в Сочи составит 15-17 градусов. Как и днем, во вторник, среду и пятницу пройдут дожди. Сильнейшие за неделю осадки также выпадут в ночь на 28 июня.
Якутск
В Якутии по-прежнему бушуют масштабные лесные пожары. Как сообщают местные СМИ, площадь распространения огня в республике составляет 100 тысяч гектаров.
Эта неделя для жителей Якутска выдастся теплой: в понедельник температура составит 30 градусов, во вторник воздух слегка охладится до 25, в среду снова начнется потепление (27 градусов), в четверг столбик термометра поднимется до 30 градусов. В первые дни июля температура составит 27-28 градусов тепла. Со вторника по четверг будут идти дожди, также осадки выпадут в воскресенье. Максимальная скорость ветра — четыре метра в секунду.