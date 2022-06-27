Москва изнывает от жары, а в Пермском крае готовятся к «арктическому вторжению». Список регионов, столкнувшихся со стихией

В понедельник, 27 июня, жители Москвы переживают самый жаркий день с начала года — температура воздуха достигает 33 градусов. Однако в некоторых регионах России ситуация ровно наоборот — где-то температура как весной. Daily Storm подготовил небольшой обзор погоды в некоторых российских регионах.





Москва





Как сообщает Гидрометцентр, сильнейшая жара в Москве ограничится одним днем — уже во вторник, 28 июня, температура спадет до 26 градусов, похолодание продолжится и в среду, но к воскресенью воздух снова прогреется до 32 градусов. В последний день недели будет небольшой дождь. В начале недели скорость ветра будет достигать 11 метров в секунду, в конце — всего три.





По ночам температура также будет «проседать»: 28 июня воздух будет прогрет до 19 градусов, в среду и четверг это значение снизится до 10-12 градусов, в первые дни июля температура вырастет с 10 до 20 градусов.





Жара стоит в Москве уже несколько дней. От нее изнывали пришедшие на церемонию прощания с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Кроме того, организаторы поставили гроб с телом покойного на солнце.