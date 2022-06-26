Тело Юрия Шатунова в жару положили на солнце, в зале очень душно

На Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с солистом легендарной группы 1980-х «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Гроб с телом покойного организаторы прощания поставили на солнце. В Москве жара, 30 градусов по Цельсию, а в зале, где проходит траурная церемония, нечем дышать и очень жарко, передают корреспонденты Daily Storm с места событий.
Проститься с кумиром в основном пришли рядовые поклонники его таланта, звезд в зале очень мало, передает корреспондент. Церемония продлится до 15:00 мск. После этого тело Шатунова должны кремировать.
Гроб с телом Юрия Шатунова украшен белыми розами — главным символом группы «Ласковый май»; символом песни, прославившей коллектив на весь СССР.
Шатунов скончался 23 июня. Музыканту было 48 лет. Солист был голосом группы до 1991 года. Именно он исполнял хит «Ласкового мая» — «Белые розы».