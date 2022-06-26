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Тело Юрия Шатунова в жару положили на солнце, в зале очень душно
Тело солиста «Ласкового мая» должны кремировать undefined
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Тело Юрия Шатунова в жару положили на солнце, в зале очень душно

Тело солиста «Ласкового мая» должны кремировать

На Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с солистом легендарной группы 1980-х «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Гроб с телом покойного организаторы прощания поставили на солнце. В Москве жара, 30 градусов по Цельсию, а в зале, где проходит траурная церемония, нечем дышать и очень жарко, передают корреспонденты Daily Storm с места событий.

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Проститься с кумиром в основном пришли рядовые поклонники его таланта, звезд в зале очень мало, передает корреспондент. Церемония продлится до 15:00 мск. После этого тело Шатунова должны кремировать.


Гроб с телом Юрия Шатунова украшен белыми розами главным символом группы «Ласковый май»; символом песни, прославившей коллектив на весь СССР.


Шатунов скончался 23 июня. Музыканту было 48 лет. Солист был голосом группы до 1991 года. Именно он исполнял хит «Ласкового мая» «Белые розы».

#ласковый май #похороны #музыка #юра шатунов
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