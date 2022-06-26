Шойгу проинспектировал войска, участвующие в спецоперации на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с инспекцией группировки Вооруженных сил России, которые задействованы в спецоперации на Украине, сообщило ведомство. Шойгу также вручил ордена Мужества и медали «Золотая Звезда» Героям РФ.





«На командных пунктах российских группировок генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях», — сообщили в военном ведомстве.





Отмечается, что Шойгу уделил особое внимание «вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий», а также тому, чтобы для военных были созданы подходящие условия быта.





С 24 февраля 2022 года Россия проводит военную операцию на территории Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, она направлена на защиту населения Донбасса, которое много лет подвергается обстрелам со стороны ВСУ, а также денацификацию и демилитаризацию соседней страны.