Тульская гармонь и тысячи белых роз: в Москве на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы началось прощание с известным певцом и солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Проводить его в последний путь, несмотря на жаркую погоду, собрались тысячи поклонников. Москвичи несут белые розы.
Пришедшие проститься с Шатуновым не скрывают эмоций и чувств. Гроб с телом певца украшает множество цветов. Все тех же белых роз.
Один из фанатов певца не смог лично приехать на церемонию прощания и пригнал к Троекуровскому кладбищу фургон роз, которые раздали людям, сообщает корреспондент Daily Storm.
Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни в ночь на 23 июня. Причиной смерти стал обширный инфаркт, о чем сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на менеджера российского певца.
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. В сентябре 1984 года его мать из-за своих проблем со здоровьем поместила сына в школу-интернат. Через два года Юрия перевели в интернат в Оренбурге. Там Шатунов познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым — так началась история «Ласкового мая».
Шатунов был солистом группы до 1991 года. Именно он исполнял такие культовые песни «Ласкового мая», как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…» и «Тающий снег». После ухода из коллектива Шатунов начал сольную карьеру.