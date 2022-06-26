Тульская гармонь и тысячи белых роз: в Москве на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с Юрием Шатуновым

Пришедшие проститься с Шатуновым не скрывают эмоций и чувств. Гроб с телом певца украшает множество цветов. Все тех же белых роз.





Один из фанатов певца не смог лично приехать на церемонию прощания и пригнал к Троекуровскому кладбищу фургон роз, которые раздали людям, сообщает корреспондент Daily Storm.





Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни в ночь на 23 июня. Причиной смерти стал обширный инфаркт, о чем сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на менеджера российского певца.