В России предложили заключать контракт на военную службу с выпускниками школ

Комитет Госдумы по обороне предложил разрешить выпускникам школ служить по контракту в Российской армии без трех месяцев срочной службы. Поправка к статье 34 закона «О воинской обязанности и военной службе» будет рассмотрена депутатами во втором чтении 28 июня, следует из информации, опубликованной на портале.





«Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие среднее общее образование и поступающие на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в законопроекте.

Сейчас заключить контракт россияне могут только через три месяца срочной службы. Также в первый раз контракт подписывается только с выпускниками техникумов и училищ со средним профессиональным образованием. Если поправка к закону будет принята, эти критерии будут исключены.





28 июня президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для россиян и иностранных граждан на заключение первого контракта для службы в Вооруженных силах РФ.





25 мая Госдума приняла закон сразу в трех чтениях, в тот же день документ был согласован Советом Федерации и получил его одобрение. Прежде первый контракт о прохождении военной службы могли заключить россияне в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет. Теперь высший возрастной предел законом не регламентируется.