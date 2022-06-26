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В России предложили заключать контракт на военную службу с выпускниками школ
Поправки к закону опубликовал комитет Госдумы по обороне undefined
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В России предложили заключать контракт на военную службу с выпускниками школ

Поправки к закону опубликовал комитет Госдумы по обороне

Комитет Госдумы по обороне предложил разрешить выпускникам школ служить по контракту в Российской армии без трех месяцев срочной службы. Поправка к статье 34 закона «О воинской обязанности и военной службе» будет рассмотрена депутатами во втором чтении 28 июня, следует из информации, опубликованной на портале.


«Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие среднее общее образование и поступающие на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации»,говорится в законопроекте.

 

Сейчас заключить контракт россияне могут только через три месяца срочной службы. Также в первый раз контракт подписывается только с выпускниками техникумов и училищ со средним профессиональным образованием. Если поправка к закону будет принята, эти критерии будут исключены. 


28 июня президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для россиян и иностранных граждан на заключение первого контракта для службы в Вооруженных силах РФ. 


25 мая Госдума приняла закон сразу в трех чтениях, в тот же день документ был согласован Советом Федерации и получил его одобрение. Прежде первый контракт о прохождении военной службы могли заключить россияне в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет. Теперь высший возрастной предел законом не регламентируется. 

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Dailystorm - Глава ДНР Пушилин разрешил принимать иностранцев на службу по контракту
#вооруженные силы #госдума #минобороны #армия
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