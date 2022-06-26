В Самарской области автомобиль врезался в сарай и загорелся, пять человек погибли

В пресс-службе Главного управления МВД по Самарской области сообщили о ДТП, которое случилось ночью в селе Камышла. По данным полиции, легковой автомобиль съехал в кювет, а потом врезался в сарай и загорелся, водитель и четыре пассажира погибли.





«В результате ДТП водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли», — сказала представитель ГУ МВД региона РИА Новости.





Отмечается, что пожар потушили на площади 25 квадратных метров.





9 июня около восьми часов утра на 932-м километре трассы Челябинск — Новосибирск автомобиль «Лада Веста» выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «Мерседес». В легковой машине находились полицейские, все они погибли.