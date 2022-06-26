Новости
Новости
St
В Самарской области автомобиль врезался в сарай и загорелся, пять человек погибли
По предварительной информации, водитель не справился с управлением undefined
Новости

В Самарской области автомобиль врезался в сарай и загорелся, пять человек погибли

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

В пресс-службе Главного управления МВД по Самарской области сообщили о ДТП, которое случилось ночью в селе Камышла. По данным полиции, легковой автомобиль съехал в кювет, а потом врезался в сарай и загорелся, водитель и четыре пассажира погибли.


«В результате ДТП водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли», — сказала представитель ГУ МВД региона РИА Новости. 


Отмечается, что пожар потушили на площади 25 квадратных метров.


9 июня около восьми часов утра на 932-м километре трассы Челябинск — Новосибирск автомобиль «Лада Веста» выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «Мерседес». В легковой машине находились полицейские, все они погибли.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП в центре Москвы, его доставили в больницу с переломом ключицы

Политика выпишут через пять дней, сказала Daily Storm представитель депутата 23 июня 2022
Dailystorm - Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП в центре Москвы, его доставили в больницу с переломом ключицы
#авария #самарская область #дтп
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»