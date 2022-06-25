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Минобороны официально сообщило о переходе Северодонецка под полный контроль Российской армии
Ранее глава Чечни Кадыров рассказал о выходе мирных жителей с завода «Азот» undefined
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Минобороны официально сообщило о переходе Северодонецка под полный контроль Российской армии

Ранее глава Чечни Кадыров рассказал о выходе мирных жителей с завода «Азот»

Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что город Северодонецк Луганской народной республики находится под полным контролем Вооруженных сил России. Вся левобережная территория Северского Донца управляется ЛНР, подчеркнул он. 


«Подразделениями Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской народной республики», — сказал Конашенков.


Ранее 25 июня о взятии под контроль российскими военными промышленной зоны и аэропорта Северодонецка сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров.


Затем он пояснил, что силы России и ЛНР вывели из подвалов завода «Азот» всех мирных жителей. 


Также в этот день стало известно, что силы Народной милиции республики и Вооруженных сил России вошли в город Лисичанск Луганской области. Они взяли под контроль одну из шахт и желатиновый завод.

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Кадыров заявил о переходе завода «Азот» в Северодонецке под контроль Российской армии

Политик отметил, что освобождено 800 мирных жителей 25 июня 2022
Dailystorm - Кадыров заявил о переходе завода «Азот» в Северодонецке под контроль Российской армии
#признание лнр и днр #минобороны рф #луганская область #украина #северодонецк #луганск #лнр
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