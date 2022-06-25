Минобороны официально сообщило о переходе Северодонецка под полный контроль Российской армии

Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что город Северодонецк Луганской народной республики находится под полным контролем Вооруженных сил России. Вся левобережная территория Северского Донца управляется ЛНР, подчеркнул он.





«Подразделениями Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской народной республики», — сказал Конашенков.





Ранее 25 июня о взятии под контроль российскими военными промышленной зоны и аэропорта Северодонецка сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров.





Затем он пояснил, что силы России и ЛНР вывели из подвалов завода «Азот» всех мирных жителей.





Также в этот день стало известно, что силы Народной милиции республики и Вооруженных сил России вошли в город Лисичанск Луганской области. Они взяли под контроль одну из шахт и желатиновый завод.