Глава ЛДПР Слуцкий заявил, что НАТО делает все для невозможности переговоров с Россией

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который допустил разрешение ситуации на Украине путем переговоров. Он подчеркнул, что североатлантический альянс делает все, чтобы диалог не был возможен.





«В НАТО выступают за переговоры, но делают все, чтобы они не состоялись! Военная поддержка Украины воспринимается киевским режимом, как индульгенция — из западного оружия убивают мирных жителей и совершаются военные преступления, а в Брюсселе лишь раздают тем временем статусы членов в ЕС», — написал Слуцкий.





Также он заявил, что западные санкции никак не смогут ослабить позиции России, поскольку они «укрепляются с каждым днем».





Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Pais выразил мнение, что конфликт на территории Украины, скорее всего, разрешится дипломатическим способом.





В то же время по просьбе президента страны Владимира Зеленского Киеву продолжатся поставки вооружений, сказал Столтенберг.