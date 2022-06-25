Депутат оценила включение в школьную программу новейшей истории тему спецоперации на Украине

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению, член партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Яна Лантратова в беседе с Daily Storm оценила изменения, которые предложило внести Минпросвещения в школьную программу по истории. Депутат считает, что детям очень важно знать события, которые происходят в стране.





«То, что сейчас вводится историческое просвещение в младших классах очень важно и нужно, и что будут внесены данные о, в том числе, и о спецоперации, все события, которые переживает наша страна», — высказалась о нововведениях Лантратова.

Она отметила, что в украинских учебниках материал подан иначе, и народными героями становятся военные преступники Второй мировой. Лантратова считает, что такие книги для учащихся были написаны при содействии НАТО, в то время как в России исторические факты представлены объективно.

«Дети, молодежь, должны знать свою историю, такой, какая она есть на самом деле. Кстати, наша страна, в отличие от того, как преподавали территории Украины, всегда рассказывала историю как безоценочный перечень событий, которые происходили», — выразила мнение депутат.





Проект Минпросвещения РФ о включении в школьный курс истории тем, рассказывающих о специальной военной операции России на Украине был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.





В ведомстве уточнили, что спецоперация будут изучать на курсе «История России», а на «Всеобщей истории» ученикам будут рассказывать о геополитическом кризисе и его влиянии на мировую систему.