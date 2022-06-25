Лукашенко заявил Путину, что изоляция Литвой Калининграда стала фактическим объявлением войны

Белорусский лидер Александр Лукашенко на переговорах в Санкт-Петербурге заявил президенту России Владимиру Путину, что запрет Литвой импорта товаров в Калининградскую область фактически является объявлением войны. Также президенты обсудили ситуацию с удобрениями и поставками их на мировой рынок и вопросы вооружений.





«Нас очень напрягает ситуация и та политика, которую проводят соседи. Вы, в общем-то, знаете, это руководство Польши и Литвы. Политика на конфронтацию», — сказал Лукашенко.





«Я не знаю, зачем им нужна эта конфронтация, но ясно, что за спиной стоят, подталкивают, отвратительная политика, агрессивная», — добавил белорусский президент.





Россия в ближайшие месяцы передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты «в обычном и ядерном исполнении», анонсировал решение президентов Владимир Путин.





Лукашенко также обратился к Путину с просьбой помочь «адекватно отреагировать» на тренировочные полеты самолетов НАТО, которые могут нести ядерное оружие, и рассмотреть вопрос «зеркального ответа на эти вещи», сказал он.





Лидеры двух стран обсудили также экспорт удобрений. Говоря о продовольственном рынке, Путин заявил, что Россия готова в 2022 году поставить торговым партнерам свыше 50 миллионов тонн зерна.





17 июня Лукашенко рассказал, что Путин не просил его участвовать в военной операции на Украине. Белорусский лидер заявил, что Запад толкает Минск «в этот конфликт, чтобы разобраться с Россией».