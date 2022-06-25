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Глава украинской разведки заявил, что в августе произойдет «переломный момент» спецоперации
Также он выразил мнение, что Украина «вернется к границам 1991 года» undefined
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Глава украинской разведки заявил, что в августе произойдет «переломный момент» спецоперации

Также он выразил мнение, что Украина «вернется к границам 1991 года»

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в августе 2022 года произойдет «переломный момент» в ходе специальной военной операции России на Украине. Отступление ВСУ с территории ДНР и ЛНР она назвал «тактической перегруппировкой».


«Начиная с августа будут происходить определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что настал переломный момент», — сказал он эфире телеканала ITV. 


Буданов заявил, что «Украина вернется к своим границам 1991 года», и «других сценариев» Киев не рассматривает. 


Отступление ВСУ из Северодонецка он назвал «тактической перегруппировкой», которая проходит по всей территории страны.


«Я уже говорил и повторю еще раз — до конца года активные боевые действия сойдут практически на нет», — добавил Буданов.


Ранее 18 июня глава делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия допустил, что украинская сторона в августе может возобновить переговоры с РФ. Он также заявил о планах «контрнаступления».


24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи сообщил о проведении спецоперации на Украине.

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#всу #специальная военная операция #украина
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