Глава украинской разведки заявил, что в августе произойдет «переломный момент» спецоперации

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в августе 2022 года произойдет «переломный момент» в ходе специальной военной операции России на Украине. Отступление ВСУ с территории ДНР и ЛНР она назвал «тактической перегруппировкой».





«Начиная с августа будут происходить определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что настал переломный момент», — сказал он эфире телеканала ITV.





Буданов заявил, что «Украина вернется к своим границам 1991 года», и «других сценариев» Киев не рассматривает.





Отступление ВСУ из Северодонецка он назвал «тактической перегруппировкой», которая проходит по всей территории страны.





«Я уже говорил и повторю еще раз — до конца года активные боевые действия сойдут практически на нет», — добавил Буданов.





Ранее 18 июня глава делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия допустил, что украинская сторона в августе может возобновить переговоры с РФ. Он также заявил о планах «контрнаступления».





24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи сообщил о проведении спецоперации на Украине.