Военные России и ЛНР начали бои за Лисичанск

Представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что силы Народной милиции республики и Вооруженных сил России вошли в город Лисичанск Луганской области. Об этом он сообщил в беседе с «Интерфаксом».





«Народная милиция с союзными силами Российской Федерации зашла в город Лисичанск, сейчас бои ведутся уже в городской застройке», — сказал Марочко.





Он подчеркнул, что военные России и ЛНР взяли под контроль одну из шахт и желатиновый завод в Лисичанске, население которого составляет более 100 тысяч человек.





24 июня помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что около 600 украинских военнослужащих сложили оружие и сдались союзным силам под Лисичанском.





По его словам, в котле под Лисичанском окажутся около 4,5 тысячи солдат ВСУ. Ранее Киселев говорил о том, что части Народной милиции ЛНР и ВС России к вечеру 24 июня «закроют крышку» котла с западного направления.