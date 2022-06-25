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Военные России и ЛНР начали бои за Лисичанск
По данным Народной милиции, они взяли под контроль шахту и завод undefined
Новости

Военные России и ЛНР начали бои за Лисичанск

По данным Народной милиции, они взяли под контроль шахту и завод

Представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что силы Народной милиции республики и Вооруженных сил России вошли в город Лисичанск Луганской области. Об этом он сообщил в беседе с «Интерфаксом».


«Народная милиция с союзными силами Российской Федерации зашла в город Лисичанск, сейчас бои ведутся уже в городской застройке», — сказал Марочко.


Он подчеркнул, что военные России и ЛНР взяли под контроль одну из шахт и желатиновый завод в Лисичанске, население которого составляет более 100 тысяч человек.


24 июня помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что около 600 украинских военнослужащих сложили оружие и сдались союзным силам под Лисичанском. 


По его словам, в котле под Лисичанском окажутся около 4,5 тысячи солдат ВСУ. Ранее Киселев говорил о том, что части Народной милиции ЛНР и ВС России к вечеру 24 июня «закроют крышку» котла с западного направления.

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#спецоперация #специальная военная операция #украина #лисичанск #лнр
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