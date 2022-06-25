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Минобороны России сообщило об уничтожении около 80 польских наемников в ДНР
Удар был нанесен по корпусам цинкового завода в Константиновке, подчеркнули в военном ведомстве undefined
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Минобороны России сообщило об уничтожении около 80 польских наемников в ДНР

Удар был нанесен по корпусам цинкового завода в Константиновке, подчеркнули в военном ведомстве

Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что Российская армия уничтожила до 80 польских наемников и восемь реактивных систем залпового огня «Град». Военные нанесли удар по заводу «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики.


«Уничтожено до 80 польских наемников», — сказал Конашенков на брифинге Минобороны.


Он отметил, что также были поражены восемь установок реактивных систем залпового огня «Град» и 20 боевых бронированных машин.


Также Конашенков сообщил, что состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны ВСУ из города Львов отказался ехать в Донбасс, несмотря на приказы руководства. Военнослужащие были набраны из числа необученных резервистов, а также не снабжены тяжелым оружием, рассказали в Минобороны России. 


10 июня задержанный российскими спецслужбами сотрудник военкомата Херсонской области Сергей Шавокин рассказал о предательстве украинского командования. По утверждению Шавокина, командование ВСУ бросило оставшихся в Херсоне после начала спецоперации бойцов без еды и возможности эвакуации.

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#всу #украина #минобороны рф #спецоперация
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