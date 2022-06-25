Минобороны России сообщило об уничтожении около 80 польских наемников в ДНР

Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что Российская армия уничтожила до 80 польских наемников и восемь реактивных систем залпового огня «Град». Военные нанесли удар по заводу «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики.





«Уничтожено до 80 польских наемников», — сказал Конашенков на брифинге Минобороны.





Он отметил, что также были поражены восемь установок реактивных систем залпового огня «Град» и 20 боевых бронированных машин.





Также Конашенков сообщил, что состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны ВСУ из города Львов отказался ехать в Донбасс, несмотря на приказы руководства. Военнослужащие были набраны из числа необученных резервистов, а также не снабжены тяжелым оружием, рассказали в Минобороны России.





10 июня задержанный российскими спецслужбами сотрудник военкомата Херсонской области Сергей Шавокин рассказал о предательстве украинского командования. По утверждению Шавокина, командование ВСУ бросило оставшихся в Херсоне после начала спецоперации бойцов без еды и возможности эвакуации.