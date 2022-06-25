Медведев предупредил Молдавию о последствиях поддержки санкций против России

Заместитель председателя Совета безопасности России предупредил власти Молдавии, что если Кишинев присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза, то ответ Москвы не заставит себя ждать. Он подчеркнул, что власти республики «побежали впереди паровоза».





«Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только «дорогих» энергических и других ресурсов, а вообще никаких», — написал Медведев в своем Telegram-канале.





Политик также усомнился в улучшении жизни и благосостояния граждан Молдавии в случае вступления страны в Евросоюз. Он отметил, что румынские власти намерены создать «Великую Румынию», усиливая «легальное поглощение» Молдавии.





«Если начнется серьезная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан России», — добавил Медведев.





Ранее в Приднестровье произошла череда терактов. 25 апреля серия взрывов была зафиксирована в Тирасполе в здании Министерства государственной безопасности, 7 мая была обстреляна территория бывшего аэродрома у села Воронково, а 13 мая неизвестные пытались поджечь нефтебазы и республиканский военкомат.





23 июня премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что саммит Европейского союза предоставил статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдавии.