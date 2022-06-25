Кадыров заявил о переходе завода «Азот» в Северодонецке под контроль Российской армии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что промышленная зона и аэропорт Северодонецка находятся под контролем Вооруженных сил России. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.





«Прилегающий к Северодонецку завод «Азот» полностью под контролем [Российской армии]», — сказал Кадыров.





Он также подчеркнул, что с территории завода освобождено 800 мирных жителей.





Ранее глава украинской луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что Киев приказал военным покинуть город Северодонецк.

Украинские войска контролируют промышленную зону завода «Азот» в городе, за него ведутся бои. В 2014 году, когда Луганск перешел под контроль ЛНР, Северодонецк стал административным центром Луганской области Украины.





О спецоперации 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Ее целями он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.