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Кадыров предрек включение операции по освобождению Золотого и Горского в военные учебники
Глава Чечни пообещал, что в ближайшее время от противников будет зачищен весь Донбасс undefined
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Кадыров предрек включение операции по освобождению Золотого и Горского в военные учебники

Глава Чечни пообещал, что в ближайшее время от противников будет зачищен весь Донбасс

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация по взятию украинских населенных пунктов Золотое и Горское войдет в военные учебники как самая эффективная в плане военной экономики. При этом он отметил, что идет работа по зачистке населенных пунктов, а в ближайшее время «мы очистим от противника всю территорию Донбасса».


«Освобождение населенных пунктов Золотое и Горское войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация в плане военной экономики», заявил Кадыров.


По его словам, за каждый потраченный патрон спецподразделения России получили целый арсенал иностранного оружия, включая противотанковые комплексы Javelin, минометы, гранаты и других образцов, которые можно использовать для дальнейшего продвижения российских военных.


По словам чеченского лидера, в данный момент бойцы спецполка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченской Республике «продолжают преследовать укронацистов и бандеровцев, которые пытаются скрыться от возмездия».


Ранее Кадыров обратил внимание на низкий моральный дух украинских военных. Глава Чечни отметил, что для большинства из них лучше сдаться в плен Российской армии, чем «дожидаться смерти в сырых окопах».


Политик рассказал, что его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов часто общается с пленными украинскими солдатами и офицерами, которые жалуются, что им пришлось покинуть дом, родных и рисковать жизнью в противостоянии с российскими военными.

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Глава Чечни Кадыров назвал курицами без яиц бойцов «Азова», сдавшихся в плен

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Dailystorm - Глава Чечни Кадыров назвал курицами без яиц бойцов «Азова», сдавшихся в плен
#спецоперация #кадыров #рф #военные #украина
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