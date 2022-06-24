Кадыров предрек включение операции по освобождению Золотого и Горского в военные учебники

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация по взятию украинских населенных пунктов Золотое и Горское войдет в военные учебники как самая эффективная в плане военной экономики. При этом он отметил, что идет работа по зачистке населенных пунктов, а в ближайшее время «мы очистим от противника всю территорию Донбасса».





«Освобождение населенных пунктов Золотое и Горское войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация в плане военной экономики», — заявил Кадыров.





По его словам, за каждый потраченный патрон спецподразделения России получили целый арсенал иностранного оружия, включая противотанковые комплексы Javelin, минометы, гранаты и других образцов, которые можно использовать для дальнейшего продвижения российских военных.





По словам чеченского лидера, в данный момент бойцы спецполка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченской Республике «продолжают преследовать укронацистов и бандеровцев, которые пытаются скрыться от возмездия».





Ранее Кадыров обратил внимание на низкий моральный дух украинских военных. Глава Чечни отметил, что для большинства из них лучше сдаться в плен Российской армии, чем «дожидаться смерти в сырых окопах».





Политик рассказал, что его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов часто общается с пленными украинскими солдатами и офицерами, которые жалуются, что им пришлось покинуть дом, родных и рисковать жизнью в противостоянии с российскими военными.