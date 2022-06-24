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В Госдуме и Совфеде возьмут на контроль трагедию с утонувшими детьми в машине в Сочи
24 июня рекой в открытое море унесло два автомобиля с семьями Фото: Global Look Press / Константин Кокошкин
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В Госдуме и Совфеде возьмут на контроль трагедию с утонувшими детьми в машине в Сочи

24 июня рекой в открытое море унесло два автомобиля с семьями

Фото: Global Look Press / Константин Кокошкин

В Сочи 24 июня две машины с семьями в результате шторма унесло в Черное море. Одного мужчину удалось спасти, три человека погибли, поиски еще троих продолжаются. Среди пропавших — маленькие дети. Первый зампред комитета Госдумы по контролю, депутат от Краснодарского края Дмитрий Гусев выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что будет следить за ситуацией.


«Какой ужас. Соболезнования семьям погибших, выздоровления всем, кто пострадал. Кого здесь можно винить? Это стихийное бедствие, шторм и вода, что тут сделаешь. Просто нужно бежать подальше от моря и укрываться, это страшно и трагично», — сказал Гусев.

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Случаи, когда оставленные на берегу реки автомобили сносило потоком воды, нередки. По мнению депутата, когда в какой-либо местности возникает стихийное бедствие, необходимо предупреждать граждан об опасности хотя бы по СМС.


«Мне сегодня пришли сообщения от МЧС, что в Краснодаре будет шторм и так далее: с 24 по 27 июня ожидаются сильный дождь, ливень и гроза. Надо дописывать в таких сообщениях: уберите машины от деревьев, сидите дома, не выходите на улицу, чтобы было понятно», — отметил Гусев, добавив, что будет следить за этой ситуацией.


Другой собеседник Daily Storm, сенатор от Краснодарского края Алексей Кондратенко, из-за того, что находится в командировке, не смог узнать подробности этого ЧП, однако пообещал разобраться в этом деле.


«Сейчас буду узнавать подробности, выяснять, как идут поиски, какие силы подключены», — заявил Кондратенко.

Кондратенко, как и Гусев, подтверждает, что трагедии из-за шторма или смерча в Краснодарском крае были всегда. Отдыхающих, которые расположились в палатках или автомобилях на берегу моря, уносило в море. Такие ЧП происходили не только в Сочи, но и в Туапсинском районе, и в Новороссийске, перечислил Кондратенко.


«Из-за смерча в непогоду ручеек шириной в два шага увеличивается до нескольких десятков метров, и уже идет волна, И машины, и автобусы выносило», — подытожил Кондратенко.


Семьи, которых в машинах унесло рекой в море, приехали из Ставропольского края. Они остановились у поселка Зубова Щель Лазаревского района для ночлега под эстакадой, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.


По данным следствия, в момент трагедии в автомобилях находились семь человек, трое из которых — годовалый ребенок и дети трех и пяти лет. Одного пассажира удалось спасти, им оказался 42-летний мужчина, он госпитализирован.


Обнаружены также тела женщин 37 и 39 лет. По факту их гибели возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

#стихийное бедствие #чп #сочи #шторм #непогода
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