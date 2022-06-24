В Госдуме и Совфеде возьмут на контроль трагедию с утонувшими детьми в машине в Сочи

Кондратенко, как и Гусев, подтверждает, что трагедии из-за шторма или смерча в Краснодарском крае были всегда. Отдыхающих, которые расположились в палатках или автомобилях на берегу моря, уносило в море. Такие ЧП происходили не только в Сочи, но и в Туапсинском районе, и в Новороссийске, перечислил Кондратенко.





«Из-за смерча в непогоду ручеек шириной в два шага увеличивается до нескольких десятков метров, и уже идет волна, И машины, и автобусы выносило», — подытожил Кондратенко.





Семьи, которых в машинах унесло рекой в море, приехали из Ставропольского края. Они остановились у поселка Зубова Щель Лазаревского района для ночлега под эстакадой, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.





По данным следствия, в момент трагедии в автомобилях находились семь человек, трое из которых — годовалый ребенок и дети трех и пяти лет. Одного пассажира удалось спасти, им оказался 42-летний мужчина, он госпитализирован.





Обнаружены также тела женщин 37 и 39 лет. По факту их гибели возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).