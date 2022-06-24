«112»: Против активистов «СтопХама» завели уголовное дело за нападение на силовиков

В Москве против троих активистов движения «СтопХам» завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщают Telegram-каналы «112» и «Подъем». По их информации, активисты возмутились из-за неправильной парковки автомобиля на Ярославском шоссе. В машине находились сотрудники спецподразделения «Гром» МВД.





«Словесный конфликт закончился дракой и задержанием участников движения», — сообщает «112». На видеозаписи запечатлено, как группа людей задерживает троих человек.