«112»: Против активистов «СтопХама» завели уголовное дело за нападение на силовиков

В Москве против троих активистов движения «СтопХам» завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщают Telegram-каналы «112» и «Подъем». По их информации, активисты возмутились из-за неправильной парковки автомобиля на Ярославском шоссе. В машине находились сотрудники спецподразделения «Гром» МВД.
«Словесный конфликт закончился дракой и задержанием участников движения», — сообщает «112». На видеозаписи запечатлено, как группа людей задерживает троих человек.
Основатель движения «СтопХам» Дмитрий Чугунов сказал «Подъему», что активисты подали против силовиков встречное заявление в полицию. Сейчас в домах трех задержанных проходят обыски, добавил Чугунов.
В ближайшее время суд изберет участникам движения меру пресечения, пишет «112».
Активисты «СтопХам» выступают против нарушения правил дорожного движения. Они проводят акции, во время которых просят автовладельцев устранять нарушения, а также наклеивают на стекла машин нарушителей надпись «Мне плевать на всех, паркуюсь как хочу».